Москва, 16 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. С начала 2022 года финансовую поддержку со стороны правительства Москвы получили свыше 5,5 тыс. малых и средних предприятий. Об этом 16 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

При этом вице-мэр отметила, что с марта, по запросу предпринимательского сообщества, в Москве было утверждено ещё 25 новых мер поддержки. Сюда входят гранты, льготные кредиты и поручительства, бесплатные образовательные программы и консультации.

«С начала года поддержку на общую сумму более 14 млрд рублей получили свыше 5,5 тыс. малых и средних предприятий. Город субсидирует ставки по кредитам и договорам факторинга, выступает поручителем по займам, предоставляет гранты на оборудование, патенты, открытие новых точек общепита и другие цели. Комплекс первоочередных антисанкционных мер принимался во взаимодействии с предпринимательским сообществом», — сказала Сергунина.