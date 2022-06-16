Братислава, , 12:07 — REGNUM Четыре вертолета Ми-17, один вертолет Ми-2 и боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Град» передали киевскому режиму власти Словакии. Об этом 16 июня сообщает словацкий телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны страны Ярослава Надя.

Ми-17 (сс) KGG1951

«Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для системы «Град». Поставка одобрена правительством. После передачи данные материалы находятся в использовании вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении и добавляется, что об этом сообщил глава минобороны Словакии Ярослав Надь.

Также он уточнил, что это вооружение для Киева, как и предшествующие поставки оружия, будет оплачена Словакии из Европейского фонда мира и отметил, что переданные киевскому режиму винтокрылые машины уже были выведены из состава словацких ВВС и заменены на вертолеты UH-60M Black Hawk производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что вооруженные силы России высокоточными ракетами поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления ВСУ.