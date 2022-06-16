Братислава, 16 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Четыре вертолета Ми-17, один вертолет Ми-2 и боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Град» передали киевскому режиму власти Словакии. Об этом 16 июня сообщает словацкий телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны страны Ярослава Надя.

(сс) KGG1951 Ми-17

«Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для системы «Град». Поставка одобрена правительством. После передачи данные материалы находятся в использовании вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении и добавляется, что об этом сообщил глава минобороны Словакии Ярослав Надь.

Также он уточнил, что это вооружение для Киева, как и предшествующие поставки оружия, будет оплачена Словакии из Европейского фонда мира и отметил, что переданные киевскому режиму винтокрылые машины уже были выведены из состава словацких ВВС и заменены на вертолеты UH-60M Black Hawk производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что вооруженные силы России высокоточными ракетами поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления ВСУ.