Астана, 16 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Из Уголовного кодекса (УК) Казахстана вскоре будет исключена статья за оскорбление первого президента республики (елбасы) Нурсултана Назарбаева. Об этом 16 июня сообщил журналистам министр юстиции Канат Мусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Есть другая статья об ответственности за оскорбление президента страны, она останется, а отдельной для елбасы не будет», — сказал глава минюста.

Ему также задали вопрос: возможно ли привлечь Назарбаева за незаконные действия, совершённые за время президентства. Мусин отметил, что, согласно конституции Казахстана, президента можно привлечь к ответственности за госизмену. Он добавил, что это не касается родственников главы республики.

Напомним, референдум в Казахстане прошёл 5 июня. Поправки в конституцию, которые на него вынесли, предусматривают ослабление полномочий президента страны в пользу парламента. Также там оговаривается лишение Назарбаева статуса елбасы.