Таллин, 16 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Довольно большое количество родителей, бежавших с детьми из Украины и обратившихся в Таллинский департамент образования за получением места в школе для своего ребенка, предпочитают русский язык обучения.

Русский язык

Об этом порталу новостей гостелерадио Эстонии ERR сообщил глава департамента Андрес Паюла. Свое предпочтение родители, по его словам, объяснили тем, что не планируют жить в Эстонии, а хотят вернуться на родину, где эстонский язык им не понадобится.

Паюла напомнил, что власти его страны приняли решение о том, чтобы отправлять детей с Украины в эстонские школы. Однако если таких детей не пустят в русские школы, то, по его словам, больше всего от этого пострадают как раз эстонские школы, которым предстоит выдержать массовый наплыв иноязычных учеников, совсем не знающих госязыка.

В связи с этим руководители таллинских школ направили министру образования и науки Лийне Керсна письмо с целым рядом вопросов о том, как будет проходить обучение украинских детей в эстонских школах в следующем учебном году.

По словам Паюла, распределение детей затруднено тем, что украинцы часто меняют место жительства и не все из них состоят на учете в регистре, что затрудняет получение о них и их детях данных.