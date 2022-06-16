Париж, 16 июня 2022, 12:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сделал небольшое заявление перед тем, как отправится в город Ирпень на Украине, передает BFM TV.
Выйдя из отеля в Киеве перед поездкой в город Ирпень, где глава государства должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, Эммануэль Макрон выразил «восхищение».
«Я хочу выразить своё восхищение и уважение к украинскому народу», — заявил Эммануэль Макрон.
Как сообщало ИА REGNUM, Франция не хочет ускоренной процедуры присоединения Украины к Евросоюзу.
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