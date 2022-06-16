Хасавюртовский район, Дагестан, , 11:57 — REGNUM В Дагестане в результате несчастного случая на дороге погиб трехлетний ребенок. Мальчик оказался под колесами автомобиля, которым управлял 20-летний водитель, не успевший среагировать на ситуацию. По данному факту проводится проверка, сообщили 16 июня в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел 15 июня в темное время суток в селении Муцалаул в Хасавюртовском районе.

Памяти погибших детей Марина Каширская © ИА REGNUM

«Приблизительно в 21:00 в селе Муцалаул Хасавюртовского района 20-летний местный житель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-210 740» совершил наезд на трехлетнего ребёнка, выбежавшего со двора дома на проезжую часть дороги», — сообщили подробности происшествия в МВД.

Получившего тяжелые травмы мальчика доставили в больницу, однако спасти ребенка врачи не смогли.

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