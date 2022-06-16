Таллин, , 11:57 — REGNUM Фракция оппозиционной Центристской партии в парламенте страны Рийгикогу хочет созвать внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта, который предлагается снизить акциз на топливо до минимального уровня в Евросоюзе.

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Как сообщили в пресс-службе партии, такое срочное заседание парламента может состояться в пятницу, 17 июня нынешнего года. Срочность проведения объясняется как важностью заявленной темы, так и летним перерывом в деятельности Рийгикогу, который традиционно наступает после праздника Ивановой ночи 23 июня.

Представители фракции центристов передали предложение о созыве внеочередного заседания, подписанное 24 депутатами. По закону, руководство Рийгикогу должно обсудить предложение, за которым стоит не менее 21 подписи, и спикер Рийгикогу должен созвать внеочередное заседание.

В правление Рийгикогу входят спикер парламента и председатель Центристской партии Юри Ратас и вице-спикеры Мартин Хельме (вторая оппозиционная партия страны EKRE) и Ханно Певкур (правящая Реформистская партия).

Для того, чтобы заседание состоялось, в зале должно присутствовать не менее 51 депутата Рийгикогу из 101. Эксперты отмечают, что достигнуть кворума будет непросто, потому что у противников предложения центристов в парламенте большинство — 56 голосов.