Чебоксары, , 11:57 — REGNUM В Чувашии сохраняется «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом предупреждает ГКЧС республики.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

В ведомстве со ссылкой на синоптиков отмечают, что 16 и 17 июня местами по региону сохраняется высокая пожарная опасность, объявлен «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, не сжигать мусор на дачах и вблизи лесов, не разжигать костры в лесах и возле дорог, не выбрасывать окурки из окон автомобиля, а также после отдыха убирать за собой мусор, бутылки, осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки.

Напомним, что в Чувашии установлен особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2022 года в России возросли штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. В частности, с 3 тыс. до 15 тыс. рублей повышено административное наказание для граждан за сжигание сухой травы. При совершении такого правонарушения в условиях особого противопожарного режима сумма для жителей возрастает до 20 тыс. рублей, а для должностного лица — до 60 тыс. рублей.