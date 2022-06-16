Южно-Сахалинск, 16 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Заработные платы работников бюджетных организаций Сахалинской области возрастут на 8,2%. Индексация будет в два раза выше запланированной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе правительства региона.

Прокуратура Калужской области Зарплата

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Индексация пройдёт в сентябре. Соответствующее решение принято правительством Сахалина. Ранее планировалось повысить зарплаты бюджетникам на 4% и с октября. О том, что затраты на повышение зарплат работникам бюджетной сферы составят порядка миллиарда рублей, рассказала министр финансов региона Ольга Лопатина.

«В связи с увеличением минимального размера оплаты труда в РФ правительством Сахалинской области принято решение об изменении уровня и сроков индексации оплаты труда всем работникам бюджетной сферы. С 1 сентября 2022 года — на 8,2%», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы в казне Сахалинской области возрастут на 39,1 млрд рублей благодаря изменению курса доллара и росту цен на углеводороды. Корректировки в главном финансовом документе региона обсуждались 15 июня на заседании комитета по бюджету и налогам Сахалинской областной думы.