Таллин, , 11:56 — REGNUM Предложение основных парламентских партий Эстонии о повышении семейных пособий стало причиной развала нынешней коалиции, на переговорах по созданию нового правительства этот вопрос также пока не решен.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на итоги третьего дня переговоров руководства Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии «Отечество». Представители партий сообщили СМИ, что намерены внести изменения в действующую социальную политику уже с 2023 года, однако ни к каким конкретным соглашениям ни в части семейных пособий, ни по вопросам компенсации высоких цен на энергоносители так и не пришли.

Реформисты предложили компромисс по части повышения семейных пособий и ждут того же от других. Премьер-министр Эстонии и лидер партии Кая Каллас пока не готова вдаваться в подробности: «Да, мы действительно предложили компромиссное решение, но я не хотела бы говорить о деталях. Важно, чтобы все стороны были готовы к компромиссам. Так что здесь еще придется потрудиться. Однако все детали наших переговоров останутся за закрытыми дверьми».

Лидер партии «Отечество» Урмас Рейнсалу также осторожно комментировал тему семейных пособий: «Мы обменялись мнениями на эту тему. Диалог налажен. Но на вопрос: достигнуты ли какие-либо конкретные договоренности, ответ — отрицательный».