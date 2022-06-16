Таллин, 16 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Предложение основных парламентских партий Эстонии о повышении семейных пособий стало причиной развала нынешней коалиции, на переговорах по созданию нового правительства этот вопрос также пока не решен.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на итоги третьего дня переговоров руководства Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии «Отечество». Представители партий сообщили СМИ, что намерены внести изменения в действующую социальную политику уже с 2023 года, однако ни к каким конкретным соглашениям ни в части семейных пособий, ни по вопросам компенсации высоких цен на энергоносители так и не пришли.

Реформисты предложили компромисс по части повышения семейных пособий и ждут того же от других. Премьер-министр Эстонии и лидер партии Кая Каллас пока не готова вдаваться в подробности: «Да, мы действительно предложили компромиссное решение, но я не хотела бы говорить о деталях. Важно, чтобы все стороны были готовы к компромиссам. Так что здесь еще придется потрудиться. Однако все детали наших переговоров останутся за закрытыми дверьми».

Лидер партии «Отечество» Урмас Рейнсалу также осторожно комментировал тему семейных пособий: «Мы обменялись мнениями на эту тему. Диалог налажен. Но на вопрос: достигнуты ли какие-либо конкретные договоренности, ответ — отрицательный».