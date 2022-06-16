Донецк, , 11:55 — REGNUM Все русские города должны быть освобождены от киевских боевиков в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 16 июня заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно освобождать все русские города», — сказал он в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, нужно ли брать Одессу в ходе спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение о расстреле двух наёмников из Британии и одного из Марокко, которые ранее были приговорены судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, будет принято не ранее, чем через месяц.