Пушилин призвал освободить Одессу и «все русские города»
Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На Украине необходимо освободить все русские города, включая Одессу, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
Smdnr.ru
Денис Пушилин
«Нужно освобождать все русские города», — заявил Пушилин, отвечая на вопрос о судьбе Одессы.
Глава ДНР считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом за военные преступления, совершённые в Донбассе.