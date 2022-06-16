Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На Украине необходимо освободить все русские города, включая Одессу, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Нужно освобождать все русские города», — заявил Пушилин, отвечая на вопрос о судьбе Одессы.

Глава ДНР считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом за военные преступления, совершённые в Донбассе.