Тула, 16 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Производство ветроустановок планируется запустить в Тульской области, сообщили 16 июня корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Ветроустановка

Соглашение о сотрудничестве подписали в рамках XXV Петербургского международного экономического форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бенефициар АО «АВВ-энерго» Андрей Демидов.

Инвестиционный проект по строительству логистического центра и завода по производству ветроустановок для местностей со слабыми ветрами планируется реализовать на территории особой экономической зоны «Узловая».

На предприятии планируется создать около 90 новых рабочих мест. Объём инвестиций в проект, по оценкам, превысит 3,5 млрд рублей.