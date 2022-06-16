Пермь, 16 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В больницы Пермского края за сутки, 15 июня, поступили 24 новых пациента с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель госпитализаций составлял 16, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии регионе выявили 370 860 носителей коронавируса. За последние сутки зарегистрировано 39 новых заражений.

Оправился от коронавирусной инфекции 361 741 человек. Жертвами заболевания стали 8830 пермяков. Два летальных исхода подтверждено 15 июня.