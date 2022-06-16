Калуга, 16 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Соглашение, предполагающего строительство в Калужской области фабрики по производству мебели и металлических гардеробных систем, было подписано 16 июня на полях XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области Подписание соглашения

В строительство мебельного завода предполагается инвестировать 4 млрд рублей. Будет создано свыше 400 рабочих мест.

Московская компания АРИСТО — производитель алюминиевого профиля, комплектующих и фурнитуры для мебели — была основана в 2016 году.