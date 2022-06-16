Париж, 16 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит город Ирпень на Украине, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По данным французских СМИ, Эммануэль Макрон покинул гостиницу в Киеве, чтобы отправится в город Ирпень.

Напомним, в рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона и его европейских коллег на Украину в этот четверг, 16 июня, в 14:00 по местному времени состоится пресс-конференция.

Как сообщало ИА REGNUM, координаты массового захоронения мирных жителей на Украине найдены в дневнике наёмника из Великобритании. Место, указанное наёмником, находится между населёнными пунктами Ирпень и Буча в Киевкой области Украины.

Подробнее в материале: В дневнике наёмника из Британии нашли координаты массового захоронения