Бишкек, , 11:52 — REGNUM Несколько десятков человек в Бишкеке 16 июня вышли на митинг, протестуя против строительства в Казахстане биолаборатории на границе с Киргизией. Об этом сообщает новостной портал Vesti. kg.

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По данным журналистов, активисты скандировали: «Нет второму Уханю!» и «Долой американские биолаборатории в СНГ!».

По мнению протестующих, в подобных лабораториях Пентагон проводит разработки опасных вирусов. На акцию пригласили депутатов парламента, но никто не откликнулся.

Сообщается, что участники митинга приняли обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Они призвали не размешать биолабораторию возле границы с Киргизией, так как это может навредить здоровью будущих поколений в странах Туркестана.

Напомним, в Казахстане строят биолабораторию для особо опасных штаммов в Жамбылской области. Она будет находиться примерно в 100 км от Бишкека. Завершение строительства планируется в 2026 году.

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