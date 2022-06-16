Сеул, , 11:53 — REGNUM По итогам 2022 года в Южной Корее могут зафиксировать самые медленные темпы роста экономики за последние три года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства финансов Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство Южной Кореи понизило прогноз темпов экономического роста с 3,1% до 2,6%. Ожидается, что инфляция составит 4,7%, что является самым высоким показателем с 2008 года.

Экспорт, как ожидается, вырастет в текущем году на 11%. Предполагается, что показатель вырастет за счет поставок автомобилей, нефтепродуктов и продукции новых отраслей. С другой стороны, импорт вырастет на 18% из-за роста цен на сырье.

По прогнозам экспертов, профицит платежного баланса Южной Кореи по итогам года достигнет лишь $45 млрд.

Ожидается, что инвестиции в производственные мощности сократятся на 3%, а в строительство — на 1,5%.

Темпы роста экономики страны в 2023 году составят 2,5%, а инфляции — 3%.