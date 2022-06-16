Сеул, 16 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. По итогам 2022 года в Южной Корее могут зафиксировать самые медленные темпы роста экономики за последние три года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства финансов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Правительство Южной Кореи понизило прогноз темпов экономического роста с 3,1% до 2,6%. Ожидается, что инфляция составит 4,7%, что является самым высоким показателем с 2008 года.

Экспорт, как ожидается, вырастет в текущем году на 11%. Предполагается, что показатель вырастет за счет поставок автомобилей, нефтепродуктов и продукции новых отраслей. С другой стороны, импорт вырастет на 18% из-за роста цен на сырье.

По прогнозам экспертов, профицит платежного баланса Южной Кореи по итогам года достигнет лишь $45 млрд.

Ожидается, что инвестиции в производственные мощности сократятся на 3%, а в строительство — на 1,5%.

Темпы роста экономики страны в 2023 году составят 2,5%, а инфляции — 3%.