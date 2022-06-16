Барнаул, 16 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Барнауле 16 июня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, 100 баллов за экзамен получили 13 учащихся из 12 школ города. Два стобалльника — из барнаульской школы №22, по одному — в школах №124, 3,42,5,114, 101, 123,45,27,59 и лицее «Сигма».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Напомним, что выпускники уже сдали экзамены по литературе, химии, географии, русскому языку, математике базового и профильного уровня, физике, истории обществознанию, иностранным языкам (письменно), биологии.

Впереди участников ЕГЭ ждет экзамен по иностранным языкам (устно) и информатике в компьютерной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (70%) выступают за отмену ЕГЭ. Положительно относятся к ЕГЭ лишь 13%, свидетельствуют данные рекрутингового агентства Superjob.ru.

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