Москва, 16 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта Москвы подвела итоги первого Фестиваля киберспорта, приуроченного ко Дню Защиты детей, в «Центральном Детском Магазине на Лубянке». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня сообщают в пресс-службе организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

Отмечается, что фестиваль посетили более 50 тыс. человек. Главным событием на нём стал благотворительный шоу-матч по игре Dota 2, который комментировали профессиональные игроки и стримеры Заур «Cooman» Шахмурзаев и Александр «Nix» Левин. Собранные в ходе матча деньги будут направлены в фонд «Жизнь в движении».

Помимо этого, гостей мероприятия ждал интерактивный квест, розыгрыши призов и различные дискуссии. Так, всем присутствующим рассказали об истории мирового киберспорта, необходимости присутствия компьютерного спорта на Олимпийских играх, о профессиях в профессиональном киберспорте и о том, как здоровый образ жизни влияет на успехи киберспортсменов.

Организаторами фестиваля выступили Федерация компьютерного спорта Москвы и Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. Генеральным партнером мероприятия стал южнокорейский бренд бритвенных станков DORCO.