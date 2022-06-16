Москва, , 11:53 — REGNUM С кипрской компании Eflen Constructions Limited через арбитраж Москвы банк потребовал взыскания более 4,4 млрд рублей. Претензии судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Суд Gorspravka09.ru

Исковое заявление от АО «Московский областной банк» поступило в базу 7 июня 2022 года. Сумма требований составляет 4 447 917 982,36 рубля. Детали спора пока не сообщались.

Ранее кипрская фирма владела активом в Москве — ООО «Эфлен», которое работало с 2003 по 2014 год. На сегодня компания ликвидирована.

Напомним, ранее офшор со схожим названием фигурировал в качестве кредитора футбольного клуба «Динамо».