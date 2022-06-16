Москва, 16 июня 2022, 11:47 — REGNUM Вооруженные силы России высокоточными ракетами поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления, сообщил 16 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.