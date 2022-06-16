Хабаровск, , 11:47 — REGNUM Посевные площади под картофель в Хабаровском крае будут увеличены с целью обеспечить производственную безопасность в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 июня в пресс-службе краевого правительства.

Урожай картофеля

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Причиной увеличения площади посадки картофеля называется санкционное давление. Вырастить в 2022 году в регионе намерены 17,8 тыс. тонн этих овощей — в два раза больше, чем в прошлом году. Наращивать намерены не только посевные площади, но и урожайность. Как ожидается, регион сможет обеспечить себя картофелем на 71%.

Больше всего картофеля в Хабаровском крае выращивают «СХП «Колос», «Черняевское», «Амурское сельскохозяйственное предприятие», «Лесное подворье» и «ЛазоМол-Агро». Хозяйства могут претендовать на господдержку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области также намерены увеличить объёмы собственного производства картофеля и овощей. С этой целью из бюджета сельхозкомпаниям выделят по 70 тыс. рублей за каждый дополнительный гектар посадок.