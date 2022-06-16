Москва, 16 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. За последние сутки ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины поразили 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков. Об этом 16 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений ВСУ», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что при этом были уничтожены свыше 200 украинских нацистов, станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других боевых бронированных машин, реактивная система залпового огня «Град», а также два пункта управления беспилотниками в Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация уничтожила 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков, включая пункт ремонта и восстановления украинской