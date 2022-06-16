Чита, , 11:46 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края 16 июня известила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Читы, взявшего в заложники своего маленького сына.

Заложник

По версии следствия, 30 апреля 2022 г. мужчина поссорился со своей бывшей женой, ее братом и тещей, которым угрожал убийством, демонстрируя нож и незаконно находящийся у него в обороте обрез гладкоствольного ружья. Кроме того, с целью убийства он попытался нанести брату своей бывшей жены удар ножом, однако последний оказал активное сопротивление и увернулся от удара.

После этого злоумышленник около семи часов удерживал в квартире своего 3-летнего сына, высказывая угрозы применения оружием в случае проникновения третьих лиц.

Около 01:00 местного времени мужчина был нейтрализован сотрудниками спецподразделений Росгвардии.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ингодинский районный суд г. Читы Забайкальского края.

В случае признания виновным подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по некоторым данным, мужчина находился в неадекватном состоянии.

Читайте также: В Чите задержали мужчину, взявшего ребёнка в заложники