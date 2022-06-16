Канберра, 16 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Австралия и Япония договорились об усилении оборонного сотрудничества между двумя странами во время встречи министра обороны Ричарда Марлз и его японского коллеги в Токио. Об этом 16 июня сообщил телеканал Sky News.

Флаг Австралии

Встреча двух министров обороны привела к заключению соглашения об увеличении совместных военных учений на фоне растущей угрозы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы понимаем стратегические вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и мы сохраняем приверженность продолжать сотрудничество по вопросам региональной безопасности», — заявил Марлз в ходе визита в Токио.

Министр обороны Австралии подчеркнул, что угрозы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе самые серьезные с момента окончания Второй мировой войны.