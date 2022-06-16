* Талибы — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 11:45 — REGNUM Источники в афганской провинции Балх подтверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принуждают платить арендную плату семьи, проживающие в домах, принадлежавших 209-му армейскому корпусу «Шахин» (ныне 209-й армейский корпус «Аль-Фатх»).

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Собеседники сообщили газете «8 Собх», что первоначально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказали сильное давление на жильцов, чтобы их выселить, а теперь ввели арендную плату.

В этом районе проживает почти тысяча семей, и большинство из них — семьи бывших солдат и офицеров 209-го корпуса. Эти дома были предоставлены им предыдущими правительствами Афганистана много лет назад.

Сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под разными предлогами пытаются заставить эти семьи покинуть свои дома.

Ранее в Герате талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселили семьи военнослужащих бывшего 207-го армейского корпуса «Зафар».