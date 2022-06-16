Канберра, , 11:48 — REGNUM Недавняя встреча министра обороны Австралии Ричарда Марлза со своим китайским коллегой является «позитивным шагом», но Канберре и Пекину предстоит пройти «еще долгий путь» для налаживания двусторонних отношений. Об этом 16 июня в эфире телеканала Sky News заявил вице-президент Мельбурнского университета Майкл Уэсли.

Флаг Австралии

Австралийский министр Марлз и министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ недавно провели часовую встречу на саммите по обороне Шангри-Ла в Сингапуре, где каждый из них выразил озабоченность в связи с ростом напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Их встреча привела к предположениям, что между Австралией и Китаем может возникнуть перезагрузка дипломатических отношений.

«Я думаю, что это надо называть первым маленьким шагом», — считает Уэсли.

Напомним, что ранее правительство Китая поздравило Энтони Альбаниза в связи с его избранием премьер-министра Австралии.

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