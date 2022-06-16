Ульяновск, 16 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Ульяновске ещё одна жительница стала жертвой мошенников, при этом звонивший представился сотрудником Генпрокуратуры и обещал внушительную компенсацию за приобретённые ранее некачественные лекарственные препараты. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В полицию обратилась пенсионерка из Засвияжского района Ульяновска. Со слов пострадавшей, которые приводят правоохранители, к ней позвонил неизвестный под видом представителя Генеральной прокуратуры России и сообщил о положительном рассмотрении её жалобы, поданной несколько лет назад на некачественные лекарственные мази, приобретённые несколько лет назад через интернет.

Аферист сказал, что ей якобы положено 450 тыс. рублей компенсации, предупредив о последующем звонке сотрудника.

«Поскольку потерпевшая действительно направляла жалобу на отсутствие лечебного эффекта мазей, звонок не вызвал подозрений», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что мошенники убедили в необходимости оплаты комиссии за перевод компенсации, после чего пенсионерка перевела по продиктованным реквизитам 90 тыс. рублей.

В УМВД призывают жителей при поступлении звонков от неизвестных лиц попросить их прислать всю информацию на почту, а пожилым гражданам рекомендуют обратиться за помощью к родственникам для выяснения всей информации о положенных компенсациях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у жительницы Димитровграда этом аферист похитил средства под предлогом отключения ряда мобильных услуг.

Подробнее: «Оператор» связи оставил без денег жительницу Ульяновской области