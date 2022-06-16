Канберра, , 11:46 — REGNUM Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс 16 июня во время выступления на пресс-конференции заявил, что федеральное правительство Австралии в Канберре уже давно не представляло «четкую энергетическую политику», что привело к нынешнему энергокризису в стране. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс Bentleigh electorate

Ранее Общенациональный оператор австралийского энергетического рынка (AEMO) был вынужден приостановить работу спотового рынка впервые с момента его создания в 1998 году.

«Есть ли что-то удивительное в неопределенности на этом энергетическом рынке, когда на самом деле у нас просто не было последовательной, четкой энергетической политики из Канберры в течение очень долгого времени?» — задался вопросом премьер-министр Виктории Эндрюс.

Затем он отметил, что надеется на изменение ситуации после того, как недавно в Канберре сменилось федерального правительство, возглавляемое лейбористами во главе с Энтони Альбанизом.

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