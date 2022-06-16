Черкесск, , 11:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в течение 2022 года будут отремонтированы 43 км автодорог и четыре моста. Эти работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Дорога Пресс-служба правительства Тверской области

Всего за два ближайших года в республике планируется капитально отремонтировать 50% межрегиональных муниципальных дорог и 85% дорог в республиканском центре — Черкесске, сообщил 15 июня по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хаснулиным глава региона Рашид Темрезов.