В Карачаево-Черкесии за два года отремонтируют 50% дорог
Черкесск, 16 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в течение 2022 года будут отремонтированы 43 км автодорог и четыре моста. Эти работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Пресс-служба правительства Тверской области
Дорога
Всего за два ближайших года в республике планируется капитально отремонтировать 50% межрегиональных муниципальных дорог и 85% дорог в республиканском центре — Черкесске, сообщил 15 июня по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хаснулиным глава региона Рашид Темрезов.
«По поручению Марата Шакирзяновича (Хаснулина) до 1 сентября мы разработаем и утвердим программу дорожного строительства в республике на пять лет — с 2023 по 2027 годы с указанием конкретных объектов. Она будет синхронизирована с нацпроектом «Безопасные и качественные дороги», — написал Темрезов на своей странице в телеграм-канале.