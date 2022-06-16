Яшалтинский район, Калмыкия, 16 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Калмыкии прокурором Яшалтинского района назначен советник юстиции Церен Бадма-Горяев. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве 16 июня.

Orenburg-gov.ru Назначение

Церен Бадма-Горяев — уроженец села Яшкуль Яшкульского района. В 2004 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция». На службу в органы прокуратуры Бадма-Горяев поступил в 2005 году.

Новый руководитель надзорного ведомства прошёл трудовой путь от следователя прокуратуры районного звена до заместителя прокурора Целинного района Калмыкии.