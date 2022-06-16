Томск, 16 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. В ковидные стационары госпитализировали 21 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 132 097.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 288 пациентов, в том числе 51 за сутки. Жертвами коронавируса стали 851 человек.