Канберра, 16 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в ходе своей поездки в Новою Зеландию заявила, что ее страна «может многому научиться» у правительства Новой Зеландии, которое разработало план по защите культурного наследия народности маори. Об этом 16 июня сообщил телеканал Sky News.

penrithsustainabilityunit Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг

Вонг встретилась со своей новозеландской коллегой Нанайей Махутой в Веллингтоне, чтобы обсудить вопросы изменения климата, защиту коренных народов и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Выступая на совместной пресс-конференции после встречи, Вонг отметила, что одной из областей, где она была «наиболее благодарна» своей коллеге, являлась программа Новой Зеландии по защите аборигенов.

«Я думаю, что мы многому можем научиться из того, как вы сумели работать вместе с ними, и о некоторых сложных вещах, которые вы решали», — сказала Вонг.