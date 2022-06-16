Тула, , 11:41 — REGNUM Три свиноводческих комплекса с объёмом вложений более 4,5 млрд рублей планируется построить в Тульской области. Соглашение между правительством региона и ООО «Тульская мясная компания» было подписано 16 июня в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Свинья

Подписи под соглашением поставили губернатор Алексей Дюмин и председатель совета директоров ООО «Группа компаний АгроЭко» Владимир Маслов.

Новые свиноводческие комплексы, в соответствии с документом, планируется возвести в Ефремове, Куркинском и Кимовском районах.

Объём инвестиций в проект оценивается в более чем 4,5 млрд рублей. Запустить комплексы планируется до конца 2029 года. На предприятиях будет создано до 150 новых рабочих мест.