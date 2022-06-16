Москва, 16 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация уничтожила 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков, включая пункт ремонта и восстановления украинской бронетехники под Харьковом. Об этом 16 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал он.

Кроме того, Конашенков указал, что в том числе были поражены три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники украинских нацистов под Харьковом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела по статье «теракт» против командиров ВСУ из-за обстрелов Донецка и Горловки 13 и 14 июня.