Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Автор видеоресурса SynaMax, специализирующегося на музыке, вынужден был удалить часть контента после того, как с ним связались юристы компании Nintendo. Об этом 16 июня сообщает портал Kotaku.

Стенд Nintendo на E3 Sergey Galyonkin

Пользователь, пишущий музыку с 2004 года, загрузил на свой канал кавер-версии и ремиксы на музыку из игры Metroid Prime. В очередном видео он сообщил, что 31 мая 2022 года с ним связались юристы Nintendo и приказали удалить девять роликов.

Музыкант заявил, что «разочарован в Nintendo», которая проводит политику «принудительного лицензирования». Во время общения с журналистами он сказал, что был бы не против, если бы компания просто убрала монетизацию с конкретных роликов, но вместо этого Nintendo повела себя агрессивно. Редакция издания отметила, что японский разработчик и производитель консолей в который раз решил пойти войной на самых преданных фанатов.

Отметим, что в начале июня 2022 года Nintendo заставила владельца известного видеоресурса DeoxysPrime удалить всю библиотеку музыки из игр компании. Владелец канала сообщил, что получил более 500 жалоб на нарушение авторских прав. Аналогичная история произошла в январе 2022-го с владельцем видеоресурса GilvaSunner.

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