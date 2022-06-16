Саранск, , 11:39 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который занимается производством масел и жиров, выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масленичных культур. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, мужчина включил заведомо ложные сведения в первичные и уточненные налоговые декларации по НДС (налогу на добавленную стоимость) за несколько кварталов в период с 2015 по 2017 год. Таким образом, он умышленно уклонился от уплаты 5,5 млн рублей налогов.

В ходе следствия на имущество фигуранта на указанную сумму наложен обеспечительный арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике передали в суд уголовное дело о неуплате местным предпринимателем 64 млн рублей налогов.

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