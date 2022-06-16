Канберра, , 11:42 — REGNUM Правительства австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс предоставят каждому ребенку дополнительный год бесплатного обучения в школе, что станет самой масштабной реформой общего образования в Австралии за последние десятилетия. Об этом 16 июня сообщил телеканал Nine News.

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Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс и его коллега из Нового Южного Уэльса Доминик Перротте заявили на пресс-конференции, что намерены ввести дополнительный год обучения в школе для четырех‑ и пятилетних детей.

Со своей стороны Перротте описал новый план как «революцию в системе школьного образования».

Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс отметил, что грядущие изменения призваны помочь семьям с детьми, особенно женщинам. Он добавил, что сейчас родителям приходится работать два дня в неделю, чтобы оплатить уход за маленькими детьми.

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