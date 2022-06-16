Байкальск, Иркутская область, , 11:39 — REGNUM На ТЭЦ закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которая сейчас обслуживает Байкальск, нелегально работали компании, производящие криптовалюту, сообщает 16 июня прокуратура Иркутской области.

Иркутская область. Незаконный майнинг на территории ООО «Теплоснабжение» Прокуратура Иркутской области

Майнинговая ферма обнаружилась при проверке имущества. Арбитражный суд Иркутской области подтвердил незаконность такого размешения и удовлетворил иск прокуратуры, признав недействительным договор аренды объектов ТЭЦ, заключенным между властями Байкальска и ООО «Теплоснабжение». Две майнинговые компании оштрафованы на 150 тыс. рублей каждая, им пришлось вывезти свое оборудование.

Напомним, после того, как в 2013 году был закрыт БЦБК, отравляющий Байкал, угольную котельную передали городу. Она находилась не в лучшем состоянии, из бюджета Иркутской области каждый год выделяются миллионы рублей, чтобы не оставить Байкальск без тепла и горячей воды.

При этом до сих пор окончательно не решен вопрос строительства нового теплоисточника, потому что есть ограничения в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. На угле уже нельзя, можно только на электричестве, пеллетах, щепе, газе, альтернативных источниках энергии. Предполагалось, что на площадях бывшего БЦБК будут размещены новые производства. Но пока ими преимущественно воспользовались серые майнеры.

Как известно, в Иркутской области — самое дешевое электричество в России, поэтому здесь бум майнеров, — поясняет телеграм-канал «Байкал».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года прокуратура Иркутской области известила об обнаружении незаконных майнинговых ферм на ТЭЦ в Байкальске. К тому же они угрожали промышленной безопасности объекта.

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