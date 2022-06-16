Донецк, 16 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела по статье «теракт» против командиров ВСУ из-за обстрелов Донецка и Горловки 13 и 14 июня, сообщили 16 июня в ведомстве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

«Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики 13 и 14 июня текущего года», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка 13 июня, в результате пострадали 11 мирных жителей, Петровский район 14 июня, из-за которого получил ранение один мирный житель и город Горловка 13 июня, который привел к ранению трех жителей.