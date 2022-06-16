Москва, , 11:45 — REGNUM Украинский штурмовик Су-25 и семь беспилотников сбили российские комплексы ПВО за минувшие сутки в ходе спецоперации на Украине. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 16 июня на брифинге.

Су -25 ВВС Украины Ministry of Defense of Ukrainep

Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ сбиты в районах населённых пунктов Томина Балка и Сухой Ставок Херсонской области, Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области, а также близ Золотого в ЛНР.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Кроме того, ПВО перехватила в ЛНР украинскую ракету «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Харьковской областей.

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