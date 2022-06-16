Кострома, , 11:59 — REGNUM Начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Костромской области Сергея Смирнова осудили за присвоение посудомоечной машины. Обвинительный приговор 15 июня 2022 года вынес Димитровский районный суд Костромы.

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Следствие установило, что руководитель заключил контракт на поставку кухонного оборудования и принадлежностей для будущей столовой. По документам в ведение МЧС перешла посудомоечная машина за 38 тысяч рублей. Фактически техника была установлена в квартире у начальника.

На суде Смирнов утверждал, что хранил машину дома «для её сохранности». Изучив свидетельские показания, суд не поверил фигуранту и лишил его права занимать руководящие должности на государственной службе в течение 3 лет. Кроме этого, начальника обязали вернуть в бюджет сумму присвоенной техники. Приговор не вступил в законную силу.

Сейчас кризисным подразделением МЧС руководит другой человек — Александр Андреев. В структуру подразделения входят 7 отделов.

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