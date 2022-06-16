В Костроме начальника подразделения МЧС осудили за присвоение посудомойки
Кострома, 16 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Костромской области Сергея Смирнова осудили за присвоение посудомоечной машины. Обвинительный приговор 15 июня 2022 года вынес Димитровский районный суд Костромы.
Следствие установило, что руководитель заключил контракт на поставку кухонного оборудования и принадлежностей для будущей столовой. По документам в ведение МЧС перешла посудомоечная машина за 38 тысяч рублей. Фактически техника была установлена в квартире у начальника.
На суде Смирнов утверждал, что хранил машину дома «для её сохранности». Изучив свидетельские показания, суд не поверил фигуранту и лишил его права занимать руководящие должности на государственной службе в течение 3 лет. Кроме этого, начальника обязали вернуть в бюджет сумму присвоенной техники. Приговор не вступил в законную силу.
Сейчас кризисным подразделением МЧС руководит другой человек — Александр Андреев. В структуру подразделения входят 7 отделов.