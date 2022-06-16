Сидней, Австралия, 16 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, Доминик Перротте заявил на пресс-конференции, что он поговорит с премьер-министром страны Энтони Альбанизом о привлечении в страну большего количества учителей из-за рубежа. Об этом 16 июня сообщил телеканал Nine News.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

«Существует большое количество задержек с заявлениями на получение визы», — сказал Перротте.

По его словам, федеральное правительство Австралии должно решить проблему с получением иностранными учителями документов для въезда на континент, чтобы правительство штата не осталось с нехваткой преподавателей в одиночку.

«Люди, конечно, хотят переехать в лучшее место для жизни в любой точке мира. Я имею в виду не Австралию, я Новый Южный Уэльс», — заявил премьер-министр штата.