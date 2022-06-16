Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме 16 июня объявили город-победитель, в котором пройдут первые международные соревнования «Игры будущего». В числе кандидатов были Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Казань и федеральная территория «Сириус». Мэру Казани Ильсуру Метшину зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручил символическую табличку города-победителя.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Как сообщает пресс-служба казанской мэрии, состязания по 15-и дисциплинам продлятся девять дней. Среди участников ожидают более 1 тыс. человек. Формат игр подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Ожидается, что игры привлекут порядка 150 млн онлайн-зрителей по всему миру.

«Игры будущего» запланированы в Казани в феврале 2024 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани с 14 по 18 июля пройдут III Всероссийские уличные игры Urban games. Местом проведения станет экстрим-парк «Урам». В играх примут участие более 1 тыс. человек со всей России.

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